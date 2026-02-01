Жена тяжелобольного Уиллиса после его переезда в отдельный дом рассказала об их встречах

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / © Associated Press

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса, 47-летняя писательница и модель Эмма Хеминг, откровенно рассказала, как сейчас складывается их общение после того, как актер из-за прогрессирования деменции переехал в отдельный дом.

В интервью для проекта Conversations With Cam Эмма призналась, что видится с 70-летним Уиллисом практически ежедневно. По ее словам, новое жилье актера находится совсем рядом с семейным домом, где живет она вместе с их дочерьми — 15-летней Мейбл Рэй и 11-летней Эвелин Пенн.

Семья регулярно проводит время вместе: несколько раз в неделю они ужинают с Брюсом, а сама Эмма часто заходит к нему утром, чтобы позавтракать вместе. Она отметила, что в отдельном доме актеру значительно комфортнее, ведь там круглосуточно работает персонал, который помогает ему со всеми потребностями.

«Мы постоянно там бываем. Это наш второй дом — место, где мы продолжаем создавать совместные воспоминания. Там удовлетворяются все потребности Брюса 24/7, а наш основной дом теперь полностью ориентирован на потребности детей. Такой баланс оказался правильным для нашей семьи», — поделилась Хеминг.

Эмма Хеминг с дочерьми от Брюса Уиллиса / © instagram.com/emmahemingwillis

Напомним, в 2023 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Эмма призналась, что решение о его переезде стало одним из самых болезненных в ее жизни. Однако семья каждый раз подчеркивает, что не отрекается от звезды и проводит с ним достаточно времени. А уход и медицина остаются за персоналом, которые проживают с актером в доме.

«Опекуны вынуждены принимать чрезвычайно сложные решения. Мы должны делать то, что безопаснее и лучше для нашего близкого человека. Брюс точно не хотел бы, чтобы его болезнь омрачала детство наших дочерей. Это был очень тяжелый период, но мы сделали правильный выбор. Дети чувствуют себя хорошо, Брюс — тоже. А это для меня главное», — подытожила жена актера.

Напомним, недавно Эмма Хеминг шокировала признанием о том, что Брюс Уиллис не знает о своем неизлечимом диагнозе.