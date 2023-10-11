Жена Уилла Смита ошеломила заявлением, что семь лет назад разошлась с мужем

Джада также рассказала, как боролась с депрессией, из-за которой едва не ушла из жизни.

Жена известного американского актера Уилла Смита – Джада Пинкетт-Смит – удивила заявлением о личной жизни.

Актриса рассказала, что уже семь лет разведена с мужем. По словам Джады, с 2016 года они с Уиллом Смитом живут отдельной жизнью и не находятся в романтических отношениях. Актриса подчеркнула, что по документам они до сих пор муж и жена, но фактически разведены. Пинкетт-Смит также добавила, что задумывалась о том, чтобы официально расторгнуть брак.

Впрочем, Джада заверила, что они до сих пор работают над своими отношениями и пытаются разобраться, кем же они с мужем действительно являются друг для друга.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Фото: Associated Press

"Мы все еще пытаемся разобраться. Мы вместе выполняли действительно сложную работу над собой. Мы чувствуем глубокую любовь друг к другу, мы пытаемся понять, как она выглядит на самом деле", — рассказала Пинкетт-Смит, пишет People.

Также Джада рассказала, что страдала депрессией. Из-за подавленного состояния знаменитость хотела покончить с собой. Как призналась актриса, в своей голове она даже начала строить план. Избавиться от суицидальных мыслей Джаде помогли духовные практики и галлюциногенный напиток аяваска.

В общем, больше подробностей о личной жизни, а также внутренних переживаниях Джада Пинкетт-Смит рассказала в мемуарах Worthy ("Достойная"), выход которых запланирован на 17 октября.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Фото: Associated Press

Отметим, Уилл Смит и Джала Пинкетт-Смит поженились в декабре 1997 года. В браке у пары родилось двое детей – сын Джейден и дочь Уиллоу. В 2020 году Джада ошарашила признанием, что в течение 4,5 лет у нее был роман с молодым певцом Августом Альсиной.

Напомним, недавно певица Вера Брежнева официально подтвердила, что развелась с композитором Константином Меладзе. Слухи об их разрыве распространялись еще с 2022 года.

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