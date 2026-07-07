Жена Уилла Смита вернулась к мужу, с которым порвала и не жила вместе почти восемь лет

Уилл Смит с женой / © Associated Press

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Жена известного американского актера Уилла Смита — Джада Пинкетт-Смит — вернулась к мужу.

Еще в 2023 году избранница артиста ошеломила новостью, что они уже восемь лет не находятся в романтических отношениях и живут отдельно друг от друга. Однако Джада не теряла надежды, что сможет наладить связь с Уиллом Смитом и помириться с ним. Похоже, это произошло.

Инсайдер издания People рассекретил, что Джада Пинкетт-Смит вернулась к актеру. Более того, это произошло еще два года назад. По словам источника, парочка любит друг друга и радуется воссоединению.

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Уилл Смит с женой / © Associated Press

«Джада вернулась к Уиллу два года назад. Они счастливы, любят друг друга и, как всегда, привержены поддержке друг друга», — утверждает инсайдер.

Отметим, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит поженились в декабре 1997 года. У пары двое общих детей — сын Джейден и дочь Уиллоу. В последние годы они удивляли признаниями о своих отношениях. В 2020 году Джада заявила, что в течение 4,5 лет у нее был роман с молодым певцом Августом Альсиной. В 2023-м она вообще выдала, что с 2016 года не вместе с актером, но надеется на примирение. Похоже, именно так и вышло.

Напомним, что недавно украинский певец THE OLEG неожиданно воссоединился с бывшей. Артист изрядно заинтриговал поклонников.

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