Жена Уиллиса на свежем видео показала тяжелобольного актера и как он забавно поздравлял ее с 50-летием

Брюс Уиллис с женой / © instagram.com/emmahemingwillis

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Жена голливудского актера Брюса Уиллиса отпраздновала день рождения.

18 июня британской модели Эмме Хеминг исполнилось уже 50 лет. Брюс Уиллис, несмотря на тяжелую болезнь, поздравил возлюбленную с юбилеем. В своем Instagram модель показала видео, как это происходило. На кадрах Брюс Уиллис изображен довольно веселым. Он вдыхал гелий, который менял его голос, и пел Эмме Happy Birthday to You. На фоне был слышен смех дочерей супругов.

Кроме того, жена Брюса Уиллиса также высказалась о новом этапе в жизни. Она призналась, что последние годы были нелегкими. Однако Хеминг набралась опыта и сил, поэтому она готова к тому, что произойдет в новом десятилетии. Жена Брюса Уиллиса отметила, что гордится пройденной работой: как научилась заботиться о больном деменцией муже, как способствует осведомленности об этом недуге, как помогает другим.

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«Мне исполнилось 50. Должна сказать: я готова к этому новому десятилетию и всему, что оно принесет. Мои сороковые были непростыми, но я горжусь тем, какой путь прошла как жена, мама, человек, заботящийся о близком, и общественная активистка. Я тоже горжусь работой, которую мы выполняем через фонд, и тем, что ждет впереди. Вступая в этот новый этап жизни, я мечтаю о будущем, в котором у семей, которые сталкиваются с деменцией, будет больше поддержки и ресурсов, меньше стигматизации и множество причин не отчаиваться», — подытожила жена актера.

Отметим, в 2022 году стало известно, что у Брюса Уиллиса обнаружили тяжелую болезнь. Сначала считалось, что у актера афазия. Но уже в 2023 году оказалось, что у него лобно-височная деменция, от которой нет лекарства и которая быстро прогрессирует. Средняя продолжительность жизни пациентов с этим недугом составляет от 7 до 13 лет.

Напомним, недавно дочь Брюса Уиллиса от актрисы Деми Мур призналась, как изменился отец за последние годы. Румер Уиллис также рассказала о состоянии ее отца сейчас.

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