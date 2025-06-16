Жена Уиллиса показала свежее фото тяжелобольного актера, а дочь раскрыла неутешительные новости о его состоянии

Брюс Уиллис с женой / © Associated Press

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Жена голливудского актера Брюса Уиллиса показала свежее фото тяжелобольного мужа.

Жизнь семьи звезды Голливуда кардинально изменилась после того, как в 2023 году врачи диагностировали у него деменцию. Жена актера - модель Эмма Хеминг - говорит, что осознание того, настолько у Уиллиса тяжелая болезнь, просто угнетает ее. Впрочем, они учатся ценить все моменты и не зацикливаться на чем-то одном. По словам Хеминг, Брюс Уиллис многому учит их дочерей. Девочки понимают, что такое стойкость, безусловная любовь и важность быть рядом.

"То, чему Брюс учит наших девочек, нельзя передать словами. Стойкости, безусловной любви и тихой силе, которая заключается в том, чтобы просто быть рядом. Любовь становится сильнее. Она адаптируется. Она остается, даже когда все вокруг меняется", - говорит Хеминг.

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Брюс Уиллис с дочерью Мейбл / © instagram.com/emmahemingwillis

Также старшая дочь голливудского актера от Деми Мур - Румер - рассказала об особых моментах с отцом. Девушка призналась, что ей очень тяжело от осознания того, что отец болен и его состояние только ухудшается. Впрочем, Румер учится ценить каждый момент с ним. Дочь Уиллиса говорит, что ее радует, что она может обнять папу, поцеловать его щеку, рассказать немало историй. Румер благодарна за каждое мгновение, которое она может провести с отцом.

"Жаль, что я не задавала тебе больше вопросов, пока ты еще мог рассказать мне обо всем этом. Но я знаю, что ты не хотел бы, чтобы я сегодня грустила, поэтому я попробую просто быть благодарной, напоминая себе, как мне повезло, что ты мой папа, и что ты все еще со мной, и я все еще могу держать тебя за руку, обнимать, целовать твою щеку и гладить твою голову. Я могу рассказывать тебе истории. Я могу смотреть, как светятся твои глаза, когда ты видишь Луэтту (внучку - прим. ред.). Я буду благодарна за каждое мгновение, проведенное с тобой", - поделилась Румер.

Брюс Уиллис с дочерью Румер / © instagram.com/rumerwillis

Напомним, о том, что Брюс Уиллис тяжело болен, стало известно в марте 2022 года. Сначала считалось, что у звезды Голливуда афазия. Впрочем, в 2023-м врачи выяснили, что у актера лобно-височная деменция.