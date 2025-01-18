Жена Усика показала их 10-летнего сына и поздравила его с особым праздником

Екатерина также показала, как отметила день рождения боксера без него в Киеве.

Семья боксера Александра Усика отмечает дни рождения.

Так, 17 января спортсмену исполнилось 38 лет. По этому случаю его жена Екатерина организовала благотворительное мероприятие в Киеве. На праздник были приглашены друзья и блогеры. А выступал во время празднования певец Артем Пивоваров.

К слову, самого Александра Усика на дне рождения не было. Он присоединился ко всем гостям виртуально, а также на сцене стояла его картонная ростовая фигура. Тем не менее, после особого дня Екатерина поблагодарила всех за причастность к доброму делу – сбору средств.

Екатерина Усик / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Я искренне благодарна каждому из Вас за поддержку и участие в нашем мероприятии! Благодаря Вам нам удалось собрать значительную сумму средств, которые будут направлены на помощь нуждающимся. Ваше неравнодушие и добрые сердца – это настоящая сила, которая меняет мир к лучшему. Это был невероятный вечер с приятными людьми и атмосферой праздника. Вместе мы сможем больше", - написала жена боксера.

Екатерина Усик / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Кроме того, уже сегодня, 18 января, свой день рождения празднует сына Усика Михаил. Парню исполнилось 10 лет. По случаю праздника Екатерина показала архивные фото с еще маленьким Михаилом и сравнила их со свежими фотографиями. На изображении видно, как быстро повзрослел юноша.

"Саша, поздравляю нас с днем рождения Мишани. Уже 10 лет!", — подписала кадры избранница спортсмена.

Сын Екатерины и Александра Усиков / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик с сыном / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Напомним, недавно день рождения праздновала певица Оля Полякова. В интервью ТСН.ua она поделилась, каким было самое дорогое празднование и какой секрет молодости имеет.

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