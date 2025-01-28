Жена Усика показала их годовалую дочь и ошеломила, как она подросла

В семье боксера Александра Усика особенный день.

Сегодня, 28 января, дочь спортсмена Мария отмечает свой первый год жизни. По этому случаю жена Усика Екатерина опубликовала ряд милых кадров с дочерью. В сторис блогерша собрала фото с разного периода жизни девочки. Поэтому на забавных снимках можно заметить ее изменения и как кроха начинает делать свои первые шаги дома и примеряет разные стильные луки.

Дочь Александра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дочь Александра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дочь Александра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дочь Александра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Подрослая Мария также сфотографировалась в поцелуях и объятиях папы, когда вокруг разбросаны розовые шарики. В подписи жена спортсмена написала, что их годовалая дочь самая лучшая и пожелала ей быть самой счастливой.

Дочь Александра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дочь Александра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Сегодня у нашей малышки первый год. Любим. Будь самая счастливая", — поздравила Екатерина Усик.

К слову, Мария – самая молодая дочь супругов, которые в браке уже более 15 лет. Также звездная пара воспитывает еще троих потомков: сыновей Кирилла и Михаила и старшую дочь Елизавету.

Напомним, недавно стало известно о предстоящем пополнении в семье ведущей Леси Никитюк. Источники отмечают, что звезда с младшим на девять лет военным ожидают первенца.

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