Жена Усика показала, как роскошно отпраздновала годовщину брака вместе с возлюбленным

Александр Усик с женой / © instagram.com/usyk_kate1505/

Реклама

Украинский боксер Александр Усик вместе с женой Екатериной отпраздновали 16-ю годовщину брака.

Влюбленные поженились 25 сентября 2009 года, поэтому в этом году отпраздновали уже 16 лет совместной жизни. Для особого праздника Екатерина выбрала элегантное черное платье с асимметричным вырезом, а Александр появился в стильном темно-синем костюме и белой рубашке.

На фото, которыми Екатерина поделилась в своем Instagram всего через несколько дней после события, заметно, что вечеринка прошла в атмосфере нежности и любви. Праздничный зал украсили белые цветы и свечи, которые добавили камерности и уюта.

Реклама

Супруги Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Супруги Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Супруги Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Супруги Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Во время празднования супруги нежно обнимались, наслаждались живой музыкой и танцевали, растрогав поклонников своей гармонией и искренними чувствами. В подписи к фотографиям Екатерина отметила коротко: "Киевское свидание, 25.09.25".

Напомним, недавно редакция ТСН.ua рассказала об истории любви Евгения и Ксении Кошевых, которая поражает своей преданностью и выдержкой. Пара пережила ультиматумы, свадьбу с долгом Зеленскому и непростые кризисы, но смогла сохранить теплые отношения уже более двух десятилетий.