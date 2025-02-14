Супруга Усика показалась со спортсменом за границей и чувственно обратилась к нему

Жена боксера Александра Усика поздравила возлюбленного с Днем святого Валентина, который празднуют 14 февраля.

В День влюбленных Екатерина опубликовала серию фото со спортсменом. Так, супруги поехали на отдых в Испанию и наделали много солнечных фото. Для фотосъемок избранница Усика выбрала черное платье, а боксер – брюки и свитер.

Счастливые влюбленные на фоне пальм демонстрировали свои чувства нежными поцелуями и объятиями. Кроме того, Екатерина в публикации поздравила всех с праздником и пожелала каждому обрести любовь. И, конечно, поздравила мужа с Днем влюбленных.

Александр Усик с женой / Фото: instagram.com/usykkate1/

Александр Усик с женой / Фото: instagram.com/usykkate1/

Александр Усик с женой / Фото: instagram.com/usykkate1/

"Пусть каждый найдет своего человека, который зажжет ваше сердце. С Днем влюбленных", — восхитила жена Усика.

В комментариях поклонники также присоединились к поздравлениям и оставили множество теплых слов и эмоджи в форме сердечек. В частности, супругов Усик также поздравила украинская певица Алена Омаргалиева, написав: "Поздравляю, мои дорогие".

Напомним, недавно певец и юморист Иван Люленов из "Лиги смеха" рассказал о своем романе, который длится три года. Он удивил причиной, почему пока не хочет играть свадьбу.

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