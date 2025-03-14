Жена Усика призналась, что сейчас с их домом в Ворзеле, который оккупировали россияне

Жена боксера Александра Усика поделилась новыми шокирующими подробностями о захвате оккупантами их дома в Ворзеле.

Как известно, в марте 2022 года особняк Усиков возле Киева был оккупирован. По словам Екатерины, впоследствии оказалось, что это было тщательно спланировано вражескими войсками. То есть россияне заранее знали, кому принадлежит дом. К сожалению, за тот период оккупанты значительно изуродовали жилье и территорию, где размещали технику. Жена боксера говорит, что в настоящее время осоьняк освобождено и там живет человек. Впрочем, в будущем семья планирует сносить это имущество.

"Туда их (россиян – прим. ред.) привезли, какая-то белая машина. Они знали, куда они едут. Это говорили соседи, которые тогда еще были там. Сейчас там живет человек. Но он в плохом состоянии. Думаю, что потом будем его сносить под фундамент", — призналась Екатерина Усик в интервью Славе Демину.

Дом Александра и Екатерины Усиков после оккупантов

Во время вторжения избранница спортсмена проживает с детьми под Киевом в другом доме. Интересно, что задерживаться в одном особняке Екатерина не планирует. Она рассматривает покупку имущества как инвестицию.

"Сейчас живем в доме под Киевом. Каждый мой объект и каждый мой дом, который я строю, где-то я понимаю, что я здесь ненадолго и все, это будет работать дальше. Я продам или сдам или еще что-то", — пояснила Усик.

Напомним, недавно Екатерина Усик шокировала подробностями отношений с Александром. Она призналась, почему расставалась с боксером.

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