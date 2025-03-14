Жена Усика призналась, где живут их дети и почему подростки растут в разных странах

Жена боксера Александра Усика рассказала о жизни их детей во время войны.

Так, Екатерина с чемпионом воспитывает четырех детей. Как признается Усик, сейчас их потомки проживают в разных уголках мира. В частности, двое сыновей – 12-летний Кирилл и 10-летний Михаил – проживают с бабушкой и дедушкой в Испании. А вот младшие дочери – 15-летняя Елизавета и годовалая Мария – остаются в Украине с мамой. Екатерина говорит, что такое решение было принято для облегчения материнства и, прежде всего, безопасности.

"Очень сложно. Если бы мне до войны сказали, что я буду так жить и мои мальчики так рано от меня уедут, я бы никогда не поверила. Однако первые полтора года войны мы с Сашей постоянно: "Забираем, забираем". А потом я забеременела Машей. Мы хотели забрать. Саня тоже очень страдал, потому что семья должна быть вместе. А как вместе? Я здесь сама. Да, у меня есть няня, но только с 10:00 до 20:00, а затем ночью я сама. Мне не хватает одной ресурса. Мои родители – я не хочу, чтобы они здесь были, когда здесь все х*рачит над тобой, и мальчики тоже. Они уехали. Трудно. Телефон – спасение, но он не дает физической близости", — рассказала жена Усика в интервью Славе Демину.

Екатерина Усик с детьми / Фото: instagram.com/usykkate1/

Однако возлюбленная спортсмена регулярно приезжает к сыновьям и проводит с ними время за границей. Екатерина признается, что, несмотря на длительную разлуку, ищет позитив. В частности, радуется европейскому образованию сыновей и изучению ими новых языков. Вернутся ли парни в Украину – у звездной матери пока нет четкого представления, ведь планирует думать над этим после окончания войны. Но сыновья Усика временно вернутся на Родину уже в апреле.

"Каждые полтора месяца я выезжаю к ним на две недели. Я никуда не поеду, потому что я обожаю нашу страну. Старшая дочь никуда не хочет ехать. Хочет здесь учиться. Ей очень нравится школа, подружки, она занимается теннисом и танцами. Кроме лета она даже не уезжает из Киева", — говорит Екатерина Усик.

Екатерина Усик с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/usykkate1/

Жена Александра Усика с их младшей дочерью / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Напомним, недавно Екатерина Усик раскрыла свои источники дохода и каким бизнесом владеет.

Читайте также: