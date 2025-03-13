Жена Усика рассекретила, на чем зарабатывает деньги: "У меня есть своя компания"

Также Екатерина ответила, как реагирует на то, что находится в "тени известного мужа".

Жена боксера Александра Усика рассекретила, на чем зарабатывает деньги.

Семья спортсмена живет не только на его заработок. В интервью Славе Демину жена Усика – Екатерина – говорит, что у нее есть свой бизнес. В частности, супруги покупают недвижимость в Киеве, сдают некоторые объекты в аренду. Екатерина владеет компанией, на которую все их помещения зарегистрированы.

"У нас есть недвижимость, которую мы покупаем в Украине, в Киеве. Это риски конечно. Есть некоторые объекты, которые сдаются в аренду. У меня есть своя компания, это все официально. Это не риэлторская компания. Просто мои объекты, которые я имею, мы их сделали на компанию и платим все официально, налоги в страну", - прокомментировала Екатерина.

Александр Усик с женой / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Также жена Усика объяснила свое отношение к тому, что она находится в "тени известного мужа". По словам Екатерины, она никогда не стремилась быть публичной, ведь ей это не нравится. Избраннице боксера достаточно того, что она занимается собственными делами, воспитывает детей и избегает медийности.

"Мне этого достаточно. Я человек не публичный, мне это не нравится. Мне нравится просто заниматься своими делами, быть с детьми и все, чтобы меня не видели. Но видят все равно", – пояснила Екатерина.

Напомним, недавно писательница Ирена Карпа призналась, на какие средства живет. Также знаменитость рассекретила свой заработок с продажи книг.

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