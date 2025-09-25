Жена Усика восхитила их поцелуями и высказалась о 16-й годовщине брака

Александр Усик с женой / © instagram.com/usyk_kate1505/

Жена украинского боксера Александра Усика - Екатерина - сообщила о важном празднике в их семье.

25 сентября ровно 16 лет назад спортсмен официально женился на избраннице. Поэтому, пара празднует годовщину брака. В своем Instagram Екатерина посвятила пост мужу. Избранница боксера опубликовала их романтическое совместное фото. На снимке Александр Усик нежно прижимался к жене, пока та сладко целовала его лоб.

Также Екатерина Усик отметила, что в браке главное терпение. Как пошутила жена боксера, в этом они уже 16 лет как чемпионы.

Александр Усик с женой / © instagram.com/usyk_kate1505/

"Говорят, в браке надо терпение...Мы уже 16 лет как настоящие чемпионы", - обратилась к мужу Екатерина.

Отметим, Александр Усик женился на возлюбленной 25 сентября 2009 года. За это время у пары родилось четверо детей - дочери Елизавета и Мария и сыновья Кирилл и Михаил.

