Жена Усика восхитила, как поздравила мужа-чемпиона с победой над Фьюри

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина показала чувственную встречу с возлюбленным после его победы над Тайсоном Фьюри в бою-реванше.

Так, Екатерина всегда находится рядом с возлюбленным в день его поединков и эмоционально поддерживает его с трибуны. На этот раз в своем фотоблоге она показала, что встречала чемпиона мира в тяжелом весе с объятиями и поцелуями. Так, пара попозировала на милых фото за кулисами уже после исторической победы Усика на ринге. В свою очередь истощенный, но счастливый, боксер выразил взаимность, держа жену за руку.

Александр Усик с женой / Фото: instagram.com/usykkate1/

Александр Усик с женой / Фото: instagram.com/usykkate1/

Между тем, Екатерина поздравила всех болельщиков за Александра Усика с победой и поблагодарила за все теплые слова их семье.

"Поздравляю Украину с победой! Люблю. Спасибо за поздравления и поддержку", — написала Екатерина Усик.

Александр Усик с женой / Фото: instagram.com/usykkate1/

Напомним, в ночь на 22 декабря Александр Усик в бою-реванше против Фьюри защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе. Боксер во второй раз победил соперника единогласным решением судей. Свой триумф украинец посвятил своей маме и всем матерям Украины.

К слову, вместе с поклонниками Усика на трибуне неожиданно засветилась и Светлана Лобода. Скандальная певица решила поддержать украинского боксера и показалась в его объятиях на фото.

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