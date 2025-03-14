Жена Усика впервые рассказала, как расставалась с боксером, и назвала причину: "Я бросила его"

Жена боксера Александра Усика, которая недавно раскрыла свои заработки, рассказала о знакомстве со спортсменом.

Чувства пары зародились в довольно юном возрасте. По словам Екатерины Усик, в начале отношений ей было 15 лет. Но уже тогда она умела ценить себя и не позволяла обижать. Впрочем, как раз эти ее качества в свое время изрядно испытал Александр. Избранница боксера вспоминает, как он в течение трех лет в начале романа довольно некорректно себя вел. Поэтому она приняла решение уйти от него.

"Саня был моей первой любовью, которая приносит страдания. Он вел себя ужасно. Такое впечатление, что он испытывал меня. Мне так плохо было. Мне еще было 15 лет, гормоны… И например, мы договариваемся о встрече и он не приходит. А у нас отношения. Где-то обманывал по-детски. Мне надоело и я бросила его. Три года были отношения. И мы разошлись на два года, у меня были отношения с другими парнями. А потом мы сошлись с Сашей назад. Но мы с ним всегда дружили", – рассказала жена звезды в интервью Славе Демину.

Александр Усик с женой / Фото: instagram.com/usykkate1/

К счастью, время все расставило на свои места. Через несколько лет пара воссоединилась и начала все с чистого листа. Со временем спортивная карьера Александра пошла в гору и это спровоцировало очередной кризисный момент. Но Екатерина вовремя привела мужа в чувство и с тех пор они не расставались и сейчас воспитывают четырех детей в счастливом браке. Более того, Александр настолько ценит свою возлюбленную, что и мысли не допускает об их разводе.

"Когда его понесло, я просто объяснила, что мне такой человек рядом не нужен. Мне все равно, кто он, чемпион или не чемпион. Я уважаю себя больше. Это 2012 год. У нас уже есть Лиза и я беременна Кириллом. Он приезжает с Олимпиады и у него все несется. Первый год его не было дома вообще. Наши медалисты ездили всей командой. А потом он приехал, и сам решил, что все хорошо. Это уже был где-то 2013 год, и я его быстро как бы спустила с облаков. Я сразу сказала, что мне такой человек рядом не нужен. Я уважаю себя", — подчеркнула Усик.

Напомним, недавно Екатерина Усик делилась, где живут их дети во время войны и почему они разбросаны по миру.

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