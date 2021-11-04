Жена Валида Арфуша заявила, что расстается с мужем: "Я сама обеспечиваю троих детей"

На расторжение брака подал медийщик.

Жена медийщика Валида Арфуша, дизайнерша Лида Петрова, заявила, что расстается с мужем.

Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото заявления о расторжении брака. Судя по снимку, на развод подал Валид. Лида в свою очередь говорит, что неожиданно получила это известие. Кроме того, дизайнерша заявила, что сама воспитывает и обеспечивает троих детей.

Валид Арфуш и Лида Петрова разводятся / instagram.com/omtaratutaraom

"Живу, не выживаю. Занимаюсь тем же, чем и занималась. Воспитываю троих детей. Сама обеспечиваю себя и детей. И здесь получаю такое сообщение", — добавила Лида.

К слову, в Едином государственном реестре судебных решений их дела нет. ТСН.ua пытался связаться с Валидом, однако, его телефон вне зоны доступа.

Лида Петрова и Валид Арфуш / instagram.com/omtaratutaraom

Напомним, в 2019 году Лида также сообщала в своем Instagram, что они разводятся. Однако впоследствии она удалила пост. Арфуш тогда опроверг печальную новость и заверил, что у них с Лидой даже разговора не было о том, чтобы расставаться. А всему виной стала ссора между влюбленными.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку