Жена Виктора Павлика купила квартиру и удивила заявлением о второй беременности
Екатерина Репяхова вместе с мужем приобрела квартиру не себе.
Украинский певец Виктор Павлик и его жена, блогерша Екатерина Репяхова, приобрели квартиру.
Об этом избранница артиста рассказала в Instagram-stories. Блогер опубликовала фотографию, на которой она держит ключи на фоне стен. Как отметила Екатерина Репяхова, они с мужем приобрели эту квартиру для их 4-летнего сына, чтобы обеспечить ему будущее.
"Его старт - наша ответственность. Именно поэтому мы приобрели квартиру сыну на будущее", - поделилась блогерша.
Сейчас Екатерина Репяхова планирует начать в квартире ремонт. Пока Мише отдельный дом не нужен, то блогерша будет сдавать его в аренду и иметь доход.
"Будем делать ремонт и сдавать", - пояснила жена Виктора Павлика.
Кстати, перед тем, как рассекретить покупку квартиры, Екатерина Репяхова сообщила, что осуществилась ее мечта. Однако пользователи подумали сразу же о беременности. Дело в том, что блогерша ранее рассказывала, что очень хочет стать мамой девочки. Сейчас же Репяхова делится, что планы на вторую беременность отложила, поскольку перегорела этим желанием.
"Я эту идею отложила пока. Перегорела", - делится блогерша.
