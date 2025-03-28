Жена Виктора Павлика легла под нож пластического хирурга: как выглядит блогерша сейчас

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

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Жена украинского певца Виктора Павлика показалась в больнице после операции.

Блогерша в Instagram неожиданно вышла на связь к фанатам из палаты. Екатерина Репьяхова сообщила, что решилась на очередные изменения в своей внешности. С полностью перебинтованным лицом она раскрыла, что вставила имплант в подбородок. И в то же время показала реакцию ее мужа.

Екатерина Репьяхова после операции / © instagram.com/repyahovakate

Имплант в подбородок / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова после операции / © instagram.com/repyahovakate

По словам Екатерины, она уже давно знала, что решится на ментопластику для изменения формы подбородка путем его увеличения. Жена Павлика объяснила, что это третья ее пластическая операция. Раньше она делала ринопластику и липофилинг. Кроме того, обращалась к косметологам, чтобы они кололи ей филеры.

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Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

После хирургического вмешательства Репьяхова отметила, что все прошло успешно. Тем не менее, сейчас ее беспокоят болезненные ощущения во время жевания и онемение нижней губы. Избранница музыканта также объяснила, что легла под нож из-за давней мечты улучшить контур лица и свое внутреннее состояние.

Екатерина Репьяхова после операции / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова после операции / © instagram.com/repyahovakate

"Со мной все хорошо. Пока не разговариваю. Не чувствую нижнюю губу. Кушать пока больно. Ментопластика. Еще одна мечта осуществлена. Это раз и на всю жизнь. А филеры надо колоть каждые 6-12 месяцев. С пластикой более отчетливые изменения, а с филером — минимальные. Пластическая операция — это в первую очередь не про внешние изменения, а однозначно про внутренние. Это моя третья пластика, потому точно говорю", — написала Екатерина.

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