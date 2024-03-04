Жена Виктора Павлика мастерски ответила на упреки, что вышла замуж из-за денег мужа

Жена украинского певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова – ответила на упреки, что вышла замуж только из-за денег мужа.

Брак исполнителя с молодой избранницей немало критиковали в Сети. В частности, Екатерину обвиняли в неискренности, мол, между ними с артистом немалая разница в возрасте, а именно 29 лет. Также, как призналась Репяхова, ее упрекают, якобы она вышла замуж по расчету.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

В своем Instagram блогерша решила поставить критиков на место. Репяхова опубликовала короткий ролик, где показала, что ей пишут хейтеры о браке с исполнителем. Далее Катя продемонстрировала, как самостоятельно таскает немалые коробки с вещами для собственного бренда детской одежды. Таким образом блогерша показала, что тоже немало работает и у нее есть свой бизнес, в который вкладывает силы. Кроме того, Репяхова заверила, что однозначно вышла замуж не по расчету.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

На пост жены также отреагировал Виктор Павлик. В комментариях он оставил смеющиеся смайлики. Таким образом артист дал понять, что его смешат упреки хейтеров, обвиняющих его молодую жену в неискренности чувств.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова жаловалась, что ее 62-летней маме трижды отказывали в выплате пенсий. Блогерша подробно рассказала, из-за чего ее родной человек, который большинство своей жизни работал учительницей по математике, не может получить пенсионные выплаты.