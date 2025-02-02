Жена Виктора Павлика мастерски ответила на упреки о диагнозе 3-летнего сына: "Он уникален"

Жена украинского певца Виктора Павлика, бизнесвумен Екатерина Репьяхова высказалась об уникальности их сына Миши.

Блогерша неоднократно рассказывала, что 3-летний сын является не нормотипным ребенком. В частности, у него диагностирована задержка психоречевого развития. Кроме того, у Миши наблюдаются некоторые сенсорные нарушения. Бизнесвумен не стесняется этого и делится прогрессом развития мальчика, чтобы поддержать семьи с похожей ситуацией.

На этот раз жена Павлика присоединилась к тренду "Скажи свое непопулярное мнение и беги" на тему воспитания не нормотипного ребенка. В частности, обратила внимание, что ее сын уникален и проблема с его восприятием у других – это только проблема общества.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я не хочу, чтобы мой сын становился "нормальным", он уникален. Мой ребенок – это не проблема, проблема – общество без эмпатии. Нет, мы не боремся, мы просто живем. Я не всегда идеальная мама, и это нормально. Да, я могу быть счастливой, даже если моя жизнь не похожа на ваш идеал", — подчеркнула блогерша.

Кроме того, Репьяхова поделилась и другими стереотипами, с которыми сталкивалась. Так, она высказалась о собственной успешности и возможностях:

"Иногда я забываю, что мои потребности тоже важны. Не все достижения должны быть, как в соцсетях. Иногда успех – это просто спокойный день. Не надо мне говорить: "Я бы так не смогла". Вы даже не представляете, на что способны, пока не придется", — подытожила Репьяхова.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина Репьяхова устроила публичную ссору с бывшей своего мужа Лорой Созаевой из-за неприятного инцидента.

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