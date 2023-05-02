Жена Виктора Павлика назвала причину задержки речи у годовалого сына

Певец Виктора Павлик и его жена, блогерша Екатерина Репяхова, серьезно занялись здоровьем годовалого сына Михаила.

Звездные родители обратились за помощью к врачам из-за нарушения слуха и задержки речи у мальчика. Как рассказывал Павлик, сын никак не реагирует, когда к нему обращаются.

Предварительно специалисты написали диагноз – специфическое расстройство языковой артикуляции, а также посоветовали обратиться к более узким специалистам.

Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

В сторис в Instagram Екатерина показала, как они с сыном побывали у реабилитолога. Врач осмотрел мальчика с помощью специальной методики и определил, какие могут быть нарушения.

"Проверяли вестибулярный аппарат. Также оценивали мелкую моторику, манипулятивную способность – здесь у нас все хорошо", — рассказала блогерша.

Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сын Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

После осмотра врач сообщил, что у Михаила есть нарушение вестибулярной системы, что влияет на задержку речи и слуха.

"Все ясно объяснила врач. У Миши нарушена вестибулярная система", — поделилась Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

После обследования специалист посоветовал родителям приобрести для сына специальные обременители, с помощью которых у Михаила будет корректироваться походка.

"Вот такие нам нужны утяжелители, чтобы Миша более ровно и уверенно ходил", — показала Екатерина.

Сын Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте также: