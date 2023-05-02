Жена Виктора Павлика назвала причину задержки речи у годовалого сына

Родители продолжают обследовать мальчика у врачей.
Певец Виктора Павлик и его жена, блогерша Екатерина Репяхова, серьезно занялись здоровьем годовалого сына Михаила.
Звездные родители обратились за помощью к врачам из-за нарушения слуха и задержки речи у мальчика. Как рассказывал Павлик, сын никак не реагирует, когда к нему обращаются.
Предварительно специалисты написали диагноз – специфическое расстройство языковой артикуляции, а также посоветовали обратиться к более узким специалистам.
В сторис в Instagram Екатерина показала, как они с сыном побывали у реабилитолога. Врач осмотрел мальчика с помощью специальной методики и определил, какие могут быть нарушения.
"Проверяли вестибулярный аппарат. Также оценивали мелкую моторику, манипулятивную способность – здесь у нас все хорошо", — рассказала блогерша.
После осмотра врач сообщил, что у Михаила есть нарушение вестибулярной системы, что влияет на задержку речи и слуха.
"Все ясно объяснила врач. У Миши нарушена вестибулярная система", — поделилась Екатерина.
После обследования специалист посоветовал родителям приобрести для сына специальные обременители, с помощью которых у Михаила будет корректироваться походка.
"Вот такие нам нужны утяжелители, чтобы Миша более ровно и уверенно ходил", — показала Екатерина.
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