Жена Виктора Павлика неожиданно уменьшила губы и показала, как выглядит

Блогерша объяснила, почему прибегла к такой процедуре.

Жена украинского певца Виктора Павлика – блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова – неожиданно решилась на уменьшение губ.

В своем Instagram избранница исполнителя показала, как проходит этот процесс. Вначале косметолог смазала губы блогерши специальным веществом, после чего начала растворять филлер.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова уже успела и объяснить, почему решилась на эту процедуру. Оказалось, что жена Виктора Павлика уменьшает губы, чтобы потом снова увеличить их, правда, они с косметологом будут придавать им другой формы.

"Наконец-то растворяем филлер в губах. Будем с Надей (косметолог – прим. ред.) делать новую форму, поэтому растворяю", — поделилась блогерша.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика также показала, как выглядят после процедуры ее губы. В частности, они были в синяках. Как пошутила Екатерина, возвращаясь домой, она лучше наденет маску, чтобы никого не испугать.

"Решила в метро не пугать людей и одела маску", — пошутила блогерша.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно супруга Виктора Павлика призналась, что их семья переживает сложный период. Говоря об этом, Екатерина не могла сдержать слез и плакала.

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