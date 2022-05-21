Жена Виктора Павлика о проблемах со здоровьем у сына: "Вся жизнь пролетела перед глазами"

Жена певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась, что сын супругов заболел.

Вместе с 11-месячным Мишей и мамой она уехала к родной сестре, живущей в Израиле. Там у малыша случилась проблема с коленом. Как рассказала Катя в своих Instagram-stories, она очень испугалась из-за недуга мальчика. Любимая исполнительница боялась, что это остеомиелит.

"Эта болезнь передается через кровь. Бактерия, разъедающая кость. У Миши как раз царапина. У меня вся жизнь пролетела перед глазами", – рассказала Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

А началось все с того, что когда Репяхова брала сына на руки, он начинал плакать и тянул ножку. Сначала молодая мамочка не придала этому особого значения, но потом поняла, что Мише становится хуже, поэтому экстренно поехала в больницу. Там у мальчика взяли кровь на анализ и сделали рентген. Как отметила блогерша, для украинцев медицинские услуги бесплатны.

Фото: instagram.com/repyahovakate

К счастью, страшный диагноз не подтвердился.

Блогерша радуется, что врачи не нашли какого-то серьезного недуга, впрочем, малышу не стало легче: "Колено болит, ребенок мучается".

На следующую ночь у мальчика поднялась высокая температура.

"Весь день был очень капризный. Плакал все время, температура 37,1 была. Пока не дали лекарства и ребенок ожил", – поделилась Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, дочь Снежаны Егорова с семьей переехала в США. Ее семья будет строить жизнь в Нью-Йорке с самого начала.

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