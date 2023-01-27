Жена Виктора Павлика об отношениях с его бывшей: "Ее больше нет в нашей жизни"

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала об отношениях с его экс-женой Ларисой Созаевой.

Как известно, отношения между ними были, мягко говоря, непростыми. Но в сторис своей страницы в Instagram, отвечая на вопросы поклонников, Репяхова сообщила, что Созаева полностью исчезла из их с Павликом жизни:

"Ее больше нет в нашей жизни никоим образом, потому что квартира больше не в кредите. Это то, о чем я мечтала", – поделилась Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Она также рассказала, что деньги Созаева ей не отдала. Речь идет о тех деньгах, которые Екатерина отсудила у бывшей Павлика в виде компенсации за то, что Лариса публично ее назвала тварью:

"Деньги не вернула. А обижать перестала – это уже хорошо", — отметила Екатерина.

Относительно того, как разделили пресловутую квартиру, из-за которой и начались публичные ссоры нынешней и бывшей жен Павлика, Екатерина рассказала: "Квартиру поделили на две части. Одну продали, закрыли кредит, другая осталась ей".

Фото: instagram.com/repyahovakate

Также Репяхова призналась, почему была вынуждена личные дела вынести на люди:

"У меня 70% вопросов о бывшей жене. Это говорит о том, что людям интересно. Если бы сначала бывшая жена не выносила на общее обозрение это разделение и вопросов бы здесь не было. Но ведь она заявляла, что Виктор Павлик выставляет ее на улицу. Я говорю открыто об этом, поскольку правда на нашей стороне. И я не хочу, чтобы люди думали неправду", — объяснила Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, не так давно Екатерина Репяхова рассказала, что они наконец-то решили вопрос о квартире Лоры Созаевой. Они поделили жилье, за которое артист выплачивал кредит, пополам. Часть квартиры переписана на бывшую певца, а другую часть Павлик продал.

"Этот кредит был взят 15 лет назад. Мой муж отнес туда более 500 тыс. долларов, а стоимость квартиры на сегодняшний день где-то 120 тыс. долларов. Там две квартиры, сделанные под одну. То есть это большая достаточно квартира. Этот кредит был очень сильно бессмыслен. Я не могла смотреть на то, как мой муж каждый месяц относит в банк по 30-40-50 тыс. гривен просто ни за что", — рассказывала Екатерина.

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