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Жена Виктора Павлика объяснила, почему он покинул Украину и как его выпустили

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Жена Виктора Павлика объяснила, почему он покинул Украину и как его выпустили

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Украинский певец, народный артист Украины Виктор Павлик поехал к жене и сыну в Германию.

В настоящее время семья находится в Берлине. Об этом в своих Instagram-сторис рассказала жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова.

Подписчики Екатерины поинтересовались, как ее мужа выпустили из Украины во время военного положения, если ему еще нет 60. Избранница исполнителя объяснила, что ее муж приехал в Германию, чтобы дать благотворительный концерт. На что получил специальное разрешение.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Также Екатерина показала, как Виктор Павлик провел время с маленьким сыном. Так, отец и малыш играли в догонялки на полу и гуляли по немецкой столице.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate
© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Порадовала Екатерина фанатов, показав, как Виктор Франкович собирал сына на прогулку и заправил его штаны в носки.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что не так давно Екатерина Репяхова пережила серьезный стресс из-за болезни сына. У 11-месячного Миши разболелось колено, и Екатерина испугалась, что это может быть остеомиелит.

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