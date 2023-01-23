Жена Виктора Павлика очаровала кадрами с семьей и показала, как выглядела 11 лет назад

Семейную идиллию вместе с родными продемонстрировала жена певца Виктора Павлика, блоггер Екатерина Репяхова.

На днях старший брат Екатерины отметил свой день рождения. По случаю праздника семья собралась в теплом семейном кругу. В сторис в Instagram Репяхова поделилась фотографией со встречи вместе с годовалым сыном, мамой, братом и его женой.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Моя семья", — коротко подписала фото Екатерина, добавив эмоджи в виде красного сердечка.

К сожалению, не все родные блоггеры смогли присутствовать на празднике. Да, Павлик был в это время на концерте, а сестра и племянницы Екатерины находятся за границей.

Репяхова призналась, что очень скучает по близким. Поэтому решила поделиться архивными фотографиями вместе с ними. На фото Екатерина показала, как выглядит 11 лет назад.

"Разница в фото 10 лет. Две мои любви – дочь брата и дочь сестры. Лизуша и Настюша", — подписала фото блоггерша.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика также призналась, что очень счастлива иметь такую замечательную семью.

"Я счастливый человек. У меня такая семья. Мой выпускной. 2011 год. Днепр", — написала на еще одном архивном фото Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте также: