Жена Виктора Павлика очаровала счастливыми фото с подросшим сыном от певца

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, показала их подросшего сына Михаила.

Известная мамочка поделилась кадрами из новой фотосессии, которую устроила вместе с сыном во время поездки на отдых в Карпаты. Хорошие фото Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram.

Для съемок жена Павлика выбрала легкое короткое платье с цветочным принтом, которое подчеркнуло его женственность. А вот для мальчика молодая мамочка выбрала джинсы и белую рубашку.

Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

В кадре счастливая Екатерина играла с сыном на природе и нежно держала его на руках. Также блогерша показала, как уже повзрослел их с певцом сын на его портретных фотографиях.

Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я и не думала, что можно так сильно любить… моя душа", — добавила трогательная подпись к фото Екатерина.

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

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