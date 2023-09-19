Жена Виктора Павлика очаровала счастливыми фото с подросшим сыном от певца

Блогерша сделала фотосессию на фоне Карпат.
Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, показала их подросшего сына Михаила.
Известная мамочка поделилась кадрами из новой фотосессии, которую устроила вместе с сыном во время поездки на отдых в Карпаты. Хорошие фото Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram.
Для съемок жена Павлика выбрала легкое короткое платье с цветочным принтом, которое подчеркнуло его женственность. А вот для мальчика молодая мамочка выбрала джинсы и белую рубашку.
В кадре счастливая Екатерина играла с сыном на природе и нежно держала его на руках. Также блогерша показала, как уже повзрослел их с певцом сын на его портретных фотографиях.
"Я и не думала, что можно так сильно любить… моя душа", — добавила трогательная подпись к фото Екатерина.
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