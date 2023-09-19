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Жена Виктора Павлика очаровала счастливыми фото с подросшим сыном от певца

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
192
Время на прочтение
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Жена Виктора Павлика очаровала счастливыми фото с подросшим сыном от певца

Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша сделала фотосессию на фоне Карпат.

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, показала их подросшего сына Михаила.

Известная мамочка поделилась кадрами из новой фотосессии, которую устроила вместе с сыном во время поездки на отдых в Карпаты. Хорошие фото Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram.

Для съемок жена Павлика выбрала легкое короткое платье с цветочным принтом, которое подчеркнуло его женственность. А вот для мальчика молодая мамочка выбрала джинсы и белую рубашку.

Екатерина Репяхова с сыном / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова с сыном / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

В кадре счастливая Екатерина играла с сыном на природе и нежно держала его на руках. Также блогерша показала, как уже повзрослел их с певцом сын на его портретных фотографиях.

Екатерина Репяхова с сыном / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate
Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate
Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я и не думала, что можно так сильно любить… моя душа", — добавила трогательная подпись к фото Екатерина.

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate
Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

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Дата публикации
Просмотры
192
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