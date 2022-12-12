Жена Виктора Павлика очаровала семейными фото из родного города певца: "Уникальное место"

Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась новыми кадрами с мужем и сыном.

Недавно артист отправился в Тернополь, где провел благотворительный концерт. По пути в Киев Павлик заехал в гости к своей маме в Теребовлю и провел жене и сыну экскурсию по родному городу.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Семейными кадрами по прогулке по знаменитому Теребовлянскому замку Екатерина поделилась в своем блоге в Instagram.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

"На родине у мужчины. Виктор Франкович родился в уникальном городе. Первое упоминание о городе датируется 1097 годом (в "Повести временных лет"), что делает его одним из старейших городов в Украине", — рассказала о городе жена певца.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что на днях Екатерина Репяхова показала, как выглядел Виктор Павлик в детстве, и рассказала, из-за чего они с мужем серьезно ссорятся.

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