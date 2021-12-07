Жена Виктора Павлика официально подала в суд на его бывшую Созаеву

Жена Виктора Павлика официально подала в суд на его бывшую Созаеву

Женщина требует моральную компенсацию.

Жена и концертный директор украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова подала заявление в Днепровский районный суд на бывшую артиста, Лору Созаеву.

Об этом звезда рассказала в сторис на своей странице в Instagram. Екатерина хочет отсудить у Лоры моральную компенсацию за то, что женщина назвала ее "неуважаемой" и "наглой тварью".

Екатерина Репьяхова подала в суд на Созаеву / instagram.com/repyahovakate

"В мой день ангела желаю себе никогда не встречать таких людей", – прокомментировала Екатерина.

Екатерина Репьяхова подала в суд на Созаеву / instagram.com/repyahovakate

Какую именно сумму моральной компенсации требует Репьяхова – неизвестно. Впрочем, блогерша говорит, что в случае победы планирует отдать все деньги, которые она получит от Созаевой, на благотворительность.

Напомним, ранее Созаева заявила, что у нее есть прямой материал преследования и почти прямые угрозы, которые она также готова предоставить в соответствующие инстанции. По ее словам, об этом она уже предупредила Павлика и Репьяхову.

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