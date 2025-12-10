Жена Виктора Павлика оказалась под капельницами и напугала своим состоянием: "Может, я умираю"

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика — блогер Екатерина Репьяхова — напугала неутешительными новостями после исчезновения из Сети.

В фотоблоге инфлюенсер сообщила о резком ухудшении состояния. Она заявила, что в течение нескольких дней чувствовала себя очень плохо. Поэтому приняла решение о вызове медиков. Судя по кадрам, можно предположить, что Екатерина находится дома, но под регулярным наблюдением врачей. На одном из фото заметно, что Екатерина начала лечение, ведь в ее руке виднеется капельница.

Жена музыканта не стала вдаваться в подробности болезни. Она только отметила, что в последнее время очень часто ее постиг сразу ряд диагнозов — пневмония, коронавирус и цистит. Поэтому в отчаянии Екатерина сделала заявление.

«Может, я умираю? Не знаю», — подписала кадры Репьяхова.

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

К слову, по состоянию здоровья Екатерина приостановила свою блогерскую деятельность и извинилась перед всеми работодателями. Правда, добавила, что сама не любит оказываться в таких затруднительных положениях: «Так не люблю подводить».

