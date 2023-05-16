Жена Виктора Павлика оправдалась за скандальное видео со спецпропуском: "Неуместно пошутила"

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, после скандального видео со спецпропуском на Южном мосту вышла на связь с поклонниками.

Екатерина отреагировала на волну хейта в свою сторону и оправдалась за такой поступок. Как написала блогерша в сторис в Instagram, видео оказалось неудачной шуткой.

"Я не права. Я ошиблась. Как любой живой человек я ошибаюсь. Я неуместно пошутила. Я не должна была публиковать эту историю. И это факт", — признала вину блогерша.

Также Екатерина поделилась своим возмущением из-за того, что в соцсетях хейтеры начали писать оскорбления не только в ее сторону, но и в сторону ее годовалого сына.

Екатерина Репяхова оправдалась за видео со спецпропуском / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я не идеальна. А вот все комментаторы вижу идеальные. Угодила я всей нечисти, которая сейчас пишет гадость (пусть на меня) на моего ребенка. Мне жутко от того, в каком социуме мы живем. Сколько злых людей, какие, как те орки", готовы сожрать своих же. Все эти люди хорошего никогда не заметят", — отметила блоггер.

В конце своей речи жена Павлика подчеркнула, что муж не покупал для нее пропуск, ведь сейчас он делает все для победы.

"Мой муж не покупал пропуск, он, как и большинство из нас, все делает ради победы. А я не должна была делать того, что сделала", — добавила Екатерина.

Виктор Павлик подарил жене спецпропуск / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что скандал в Сети разгорелся после того, как Екатерина похвасталась в Instagram, как они с мужем наслаждаются поездкой на авто по Южному мосту в Киеве, который во время войны закрыли для гражданского населения. На видео блоггерша похвасталась, что певец преподнес ей такой романтический сюрприз и подарил спецпропуск, который также позволяет передвигаться по городу в комендантский час.

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