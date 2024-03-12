Жена Виктора Павлика ошеломила, как выглядела до встречи с возлюбленным

Жена украинского певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогер Екатерина Репьяхова – удивила своим архивным фото.

Так, в фотоблоге жена артиста опубликовала редкую фотографию. В частности, Екатерина показала свое фото из паспорта, на котором ее просто не узнать. Вероятно, фотография для документа была сделана задолго до знакомства с Виктором Павликом. На изображении бизнесвумен предстает в красном пиджаке и белой блузке с длинными волосами темного цвета.

"Кто этот человек", - оставила в подписи Репьяхова и добавила смеющийся смайлик.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

К слову, ранее блогерша признавалась, что прибегала к изменениям во внешности и обращалась к пластическим хирургам. В частности, Екатерина воплотила свою давнюю мечту и сделала ринопластику и липофиллинг. Также бизнесвумен отметила, что впереди ее ждут еще две пластические операции.

Напомним, недавно блогерша Екатерина Репьяхова мастерски ответила на упреки, что вышла замуж из-за денег мужа, известного певца Виктора Павлика. И показала, что ей действительно приносит доход.

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