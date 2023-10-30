Жена Виктора Павлика ошеломила суммой, которую зарабатывает в месяц: "Не останавливаюсь на достигнутом"

Жена певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репяхова – рассказала о своем доходе.

К слову, Катя откровенно призналась, сколько зарабатывает благодаря Instagram. Доход блогерше приносят рекламные интеграции. Как рассказала Репяхова, в месяц она может заработать 7 тысяч долларов. На достигнутом блогерша не собирается останавливаться, а планирует дальше развивать свой блог и еще больше коммерциализировать его.

"Я горжусь собой и не останавливаюсь на достигнутом. И с пониманием отношусь к тем, кого я триггерю", — поделилась Екатерина.

Пост Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

У Репяховой также есть свой бизнес. У Екатерины есть собственный бренд детской одежды, которую она продает через Instagram. Правда, полгода назад блогерша говорила, что ее магазин пока не приносит прибыли, а только оккупирует себя. По словам Екатерины, бизнес должен проработать минимум три года, чтобы он начал приносить средства.

Напомним, недавно блогерша Алина Шаманская ошеломила суммой, которую в месяц зарабатывала благодаря Instagram. Правда, такой немалый доход у звезды Сети был до начала полномасштабной войны. Шаманская делилась, что после российского вторжения заработок блогеров существенно снизился.

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