Жена Виктора Павлика ошеломила суммой, которую зарабатывает в месяц: "У мужа заработок больше"

Блогерша призналась, что они с возлюбленным собирают деньги.

Жена певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репьяхова – рассказала о своем заработке.

В общем-то, средства Кати приносит фотоблог, где у нее немало рекламных интеграций. В месяц звезда Сети может заработать от 150 до 200 тысяч гривен. Впрочем, Репьяхова подчеркнула, что Виктор Павлик зарабатывает значительно больше ее.

"На Instagram в среднем в месяц зарабатываю примерно 150-200 тысяч гривен. У моего мужа в месяц заработок больше. У семьи в месяц где-то в среднем 10 тысяч долларов", — рассказала блогерша в интервью Славе Демину.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также у Кати свой бизнес. Блогерша продает одежду для детей. Правда, этот бизнес пока не приносит звезде Сети заработок.

"Пока этот бизнес себя оккупирует, но прибыли такой какой-то ощутимый не приносит. Но я это понимала, это нормально. Надо где-то 2-3 года, чтобы выйти на какой-то уровень", — поделилась Катя.

В общем, семья Виктора Павлика деньги не тратит. Певец с женой собирает средства, чтобы приобрести собственное жилье.

Виктор Павлик с женой и сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Мы складываем средства в одну коробочку. Мы хотим жилье. Рассматриваем и дом, и квартиру. Когда будут реально деньги, тогда будем решать", – добавила Катя.

Напомним, ранее Екатерина Репьяхова заговорила, что ее мужу следовало бы сделать несколько косметологических процедур. По словам блогерши, это поможет Виктору Павлику выглядеть моложе.

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