Жена Виктора Павлика ответила, где сейчас ее сестра, которая с семьей живет в атакованном Израиле

Утром 7 октября мир потряс серьезное обострение военного конфликта между Израилем и ХАМАС. Боевики атаковали страны сотнями ракет и прорвали оборону на юге.

Неожиданная новость изрядно испугала жену певца Виктора Павлика, блогершу Екатерину Репяхову, ведь в Израиле проживает ее родная сестра вместе с семьей.

В своих Instagram-stories Екатерина вышла на связь с поклонниками и ответила, в безопасности ее родные. По словам блоггерши, ее сестра с детьми и мужчиной проживает в 68 километрах от эпицентра происшествия.

"Спасибо вам за каждое сообщение. Сестра на субботе без связи. Но позвонили другим родственникам, в их городе все нормально. Весь этот ужас в 68 километрах от сестры. Для Израиля это считается далеко", — написала Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Однако сейчас Екатерина не знает всех подробностей происходящего в стране. Как поделилась жена Павлика, ее сестра с родными отправилась на шаббат (традиционная еврейская суббота), поэтому до вечера с ней не будет связи.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Екатерина выразила свою поддержку всем жителям Израиля в этот сложный момент.

"Держись, наш родимый Израиль! Сколько ты всего пережил! И это выдержишь", — написала блоггерша.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа, а в страну проникли палестинские боевики. Боевая группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за нападение. В то же время вооруженное крыло группировки заявило, что выпустило пять тысяч ракет за 20 минут.

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