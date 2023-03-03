Жена Виктора Павлика ответила на слухи о том, что певец оставил онкобольного сына перед его смертью

Екатерина рассказала, что до последнего артист был рядом с парнем.

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, развеяла слухи, ходящие вокруг их семьи.

В Instagram избранницу артиста спросили о том, действительно ли Павлик оставил во время онкоболезни своего сына Павла, ушедшего из жизни в августе 2020 года. Екатерина заверила, что все эти упреки — ложь и певец до последнего оставались рядом с сыном и беспокоился о нем.

"Полностью все лечение – от организационных до финансовых вопросов – было на Викторе. И до последнего дня мужчина был рядом", — написала Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша отметила, что не может рассказывать всех подробностей этой страшной трагедии в их семье. Однако она заверила, что ее муж делал для сына все возможное и сегодня еженедельно наведывается на могилу к Павлу.

"Там многое можно рассказать, но думаю, что я никогда этого не сделаю. Скажу только так. Виктора можно считать плохим человеком где угодно, только не в этой ситуации. До сегодняшнего дня — каждое воскресенье Виктор на кладбище", — добавила Репяхова.

Павел Павлик / Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Как известно, сын Виктора Павлика и его экс-жены Ларисы Созаевой страдал раком позвоночника. В 2018 году у парня начали отказывать ноги, после чего врачи ошеломили семью ужасным диагнозом – саркома. После 18 курсов химио- и лучевой терапии болезнь отступила, но через некоторое время вернулась снова и забрала жизнь 21-летнего Павла.

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