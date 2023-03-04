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Жена Виктора Павлика ответила на упреки, что не занимается воспитанием годовалого сына

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
283
Время на прочтение
2 мин
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Жена Виктора Павлика ответила на упреки, что не занимается воспитанием годовалого сына

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова с сыном / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Блогерша возмущена заявлениями некоторых комментаторов.

За жизнью певца Виктора Павлика и его жены, блогерши Екатерины Репяховой, внимательно следят тысячи поклонников.

Некоторым подписчикам семья артиста кажется идеальной, а кто-то наоборот критикует молодую маму за ее отношение к сыну и отношения с мужем. В частности, некоторым фанам кажется, что Екатерина недостаточно внимания уделяет годовалому Мише, ведь очень часто оставляет его на бабушку.

В сторис в Instagram жена Павлика с иронией ответила своим хейтерам и посоветовала им следить за своей жизнью, пахнет за нее.

"Я к маме за ребенком не ходила уже кучу времени, пожалуй, не внимательно смотрите стороз. За ним ходит мужчина А относительно того, что я не занимаюсь ребенком, я на этот бред даже отвечать не буду. Следите за своей жизнью и сидите с ребенком 24/7! Считайте себя супермамой", — написала Репяхова.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Также блогер отметила, что сейчас имеет три работы, чтобы обеспечить сыну комфортную жизнь. Екатерина ведет свой блог в Сети, руководит магазином детской одежды, и к тому же является концертным директором своего мужа.

"А у меня три работы, чтобы у сына было будущее. И качество общения с ребенком – это не о количестве проведенных часов рядом", – написала Репяхова.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

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Дата публикации
Просмотры
283
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