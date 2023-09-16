Жена Виктора Павлика ответила на упреки, что зависит от популярности мужа

Блогерша вспомнила, с чего начинала свой путь в соцсетях.
Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – отреагировала на упреки о том, что не смогла бы построить популярный блог без ведома своего мужа.
В сторис в Instagram блогерша рассказала, как начинала вести свои соцсети и пыталась преуспеть без имени Павлика.
"Возможно меня и знает каждый второй, благодаря моему мужу. Но! Но любит и доверяет мне мои 35-40 тысяч человек. Люди, которые со мной каждый день. И я обязана этим только себе", — написала Екатерина.
Репяхова припомнила, как только начинала развивать свои соцсети и начала вкладывать в них первые средства. Екатерина признается, что была готова к затратам и трудностям, потому что очень хотела продвигаться в Instagram.
"Я мечтала о блоге. Я хотела вести блог. Я училась этому, вкладывала большие деньги в продвижение. Поэтому он возник не само собой, а потому что я упорно к этому шла. Я начала учиться в начале карантина покупала дорогие курсы. Было тревожно, потому что я не знала, когда смогу заработать следующие деньги. Только сейчас я понимаю, что все правильно я делала. Лучшее инвестиция — это инвестиция в свои знания. Никогда не экономьте деньги на своих знаниях. Это то, что с вами будет навсегда", – поделилась Екатерина.
В общей сложности, в начале своего блога жена Павлика тратила более 120 тысяч гривен на рекламу у других известных инфлюэнсеров. Все это время, по словам Екатерины, муж поддерживал ее.
Одной из основных причин завести блог, как говорит Екатерина, было желание не зависеть от других. По словам блогерши, сейчас в любом случае она сможет обеспечивать себя сама. К тому же сейчас блог помогает и продавать билеты на концерты Павлика.
"Я могу долго рассказывать, как хорошо, что у меня есть блог. Но приведу только несколько примеров. Блог — это моя финансовая независимость. Блог — это моя моральная поддержка. Блог — это моя мотивация. По статистике 30% концертов в ВП происходит благодаря моему. блоге. Очень многие люди не дооценивали творчество/голос/работу моего мужа. И я счастлива открыть его для своей аудитории", — написала Екатерина.
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