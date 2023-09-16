Жена Виктора Павлика ответила на упреки, что зависит от популярности мужа

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – отреагировала на упреки о том, что не смогла бы построить популярный блог без ведома своего мужа.

В сторис в Instagram блогерша рассказала, как начинала вести свои соцсети и пыталась преуспеть без имени Павлика.

"Возможно меня и знает каждый второй, благодаря моему мужу. Но! Но любит и доверяет мне мои 35-40 тысяч человек. Люди, которые со мной каждый день. И я обязана этим только себе", — написала Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Репяхова припомнила, как только начинала развивать свои соцсети и начала вкладывать в них первые средства. Екатерина признается, что была готова к затратам и трудностям, потому что очень хотела продвигаться в Instagram.

"Я мечтала о блоге. Я хотела вести блог. Я училась этому, вкладывала большие деньги в продвижение. Поэтому он возник не само собой, а потому что я упорно к этому шла. Я начала учиться в начале карантина покупала дорогие курсы. Было тревожно, потому что я не знала, когда смогу заработать следующие деньги. Только сейчас я понимаю, что все правильно я делала. Лучшее инвестиция — это инвестиция в свои знания. Никогда не экономьте деньги на своих знаниях. Это то, что с вами будет навсегда", – поделилась Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

В общей сложности, в начале своего блога жена Павлика тратила более 120 тысяч гривен на рекламу у других известных инфлюэнсеров. Все это время, по словам Екатерины, муж поддерживал ее.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Одной из основных причин завести блог, как говорит Екатерина, было желание не зависеть от других. По словам блогерши, сейчас в любом случае она сможет обеспечивать себя сама. К тому же сейчас блог помогает и продавать билеты на концерты Павлика.

"Я могу долго рассказывать, как хорошо, что у меня есть блог. Но приведу только несколько примеров. Блог — это моя финансовая независимость. Блог — это моя моральная поддержка. Блог — это моя мотивация. По статистике 30% концертов в ВП происходит благодаря моему. блоге. Очень многие люди не дооценивали творчество/голос/работу моего мужа. И я счастлива открыть его для своей аудитории", — написала Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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