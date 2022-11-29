Жена Виктора Павлика ответила, планируют ли супруги вторую беременность

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, ответила, хочет ли супругов второго ребенка.

В сторис в Instagram Екатерина решила ответить на вопросы своих подписчиков. Да, кто-то из пользователей поинтересовался, есть ли планы у звездной семьи иметь второго общего ребенка.

По словам Екатерины, сейчас они с Виктором не планируют вторую беременность, однако будут не против, если это все-таки произойдет.

"Каждый второй вопрос о беременности. Специально не планируем, а там как будет", — ответила Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что сейчас супруги воспитывают совместного сына Михаила, которому в этом году исполнился годик. Также Виктор Павлик имел троих детей от предыдущего брака — дочь Кристину, сына Александра и старшего сына Павла, умершего в 2020 году из-за рака костей.

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