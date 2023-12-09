Жена Виктора Павлика ответила, почему ее муж отказался от операции на сердце

Жена украинского певца, блогерша Екатерина Репьяхова откровенно поделилась, почему ее муж Виктор Павлик отказался от операции, которая была запланирована на осень 2023 года.

В своем фотоблоге блогерша часто отвечает на вопросы своих поклонников. Так, пользователей обеспокоило состояние здоровья ее мужа. После ряда обследований у него были обнаружены серьезные проблемы с сердечным клапаном. Впрочем, певец не торопится делать плановую операцию.

Репьяхова отметила, что 57-летнего артиста никогда не беспокоили никакие проявления болезни. А проблемы с сердцем обнаружили случайно. К тому же, она рассказала, что это у Павлика может быть наследственным. Поскольку его мама также имеет врожденные пороки сердца. По словам Екатерины, самый родной человек Виктора живет с таким недугом уже 80 лет. Поэтому супруги пока не видят проблемы в отсрочке хирургического вмешательства.

Екатерина Репьяхова ответила на вопрос о здоровье ее мужа Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина Репьяхова призналась, что ее муж Виктор Павлик отказался от операции на сердце. По выводам врачей, один из его сердечных клапанов прекратил выполнять свои функции, поэтому его нужно менять на искусственный.

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