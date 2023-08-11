Жена Виктора Павлика ответила, почему вышла за него замуж, несмотря на большую разницу в возрасте

Жена артиста Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, заговорила о разнице в возрасте со своим мужем.

Звездные супруги часто сталкиваются с разными мнениями относительно их союза. Так, у Instagram-stories фаны поинтересовались у Екатерины, почему она вышла замуж за мужчину, который вдвое старше ее.

В ответ супруга певца отметила, что возраст никак не влияет на их отношения и они с Виктором Франковичем любят друг друга.

"Не знаю, что ответить. Почему Витя, а не Петя? Или почему Вася, а не Саша? Потому что наверное судьба. Потому что мы случайно встретились. Потому что мы были нужны друг другу. Потому что мы полюбили друг друга. Возраст моего мужчину никак не влияет ни на что", — сказала Екатерина.

Виктор Павлик с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что супруга Виктора Павлика в этом году исполнилось 29 лет, в то время как он в декабре должен отпраздновать 58-й день рождения. Однако звездные супруги не учитывают мнение общества и разницу в возрасте и живут счастливой жизнью, а также воспитывают двухлетнего сына Михаила.

Недавно Екатерина устроила сюрприз мужчине и удивила его оригинальным подарком.

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