Жена Виктора Павлика поделилась первым фото с новорожденным сыном

Ночью концертный директор звезды родила первенца.

Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая сегодня ночью родила сына, прокомментировала радостное событие.

В фотоблоге 27-летняя концертный директор артиста опубликовала первый снимок из роддома, где засветила крошечного Мишу.

instagram.com/repyahovakate

В посте Катя поблагодарила поклонников за поздравления.

"Весь мир остановился. Хочется быть сейчас со своими мальчиками. Огромное спасибо за поздравления и что вы есть у меня", — написала новоиспеченная мамочка.

Со своей стороны, фолловеры еще раз поздравили Екатерину на Виктора в комментариях.

Вау! Поздравляю! Мишутка, добро пожаловать в этот мир

Мои поздравления! Так рада за вас

Примите самые искренние поздравления

Сыночку крепкого здоровья и родителям

Напомним, для Виктора Павлика новорожденный малыш стал четвертым ребенком, а для Кати — первенцем. Пара поженилась в мае в прошлом году, а свадьбу планирует отпраздновать этой осенью.

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