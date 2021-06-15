Жена Виктора Павлика поделилась первым фото с новорожденным сыном

Ночью концертный директор звезды родила первенца.
Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая сегодня ночью родила сына, прокомментировала радостное событие.
В фотоблоге 27-летняя концертный директор артиста опубликовала первый снимок из роддома, где засветила крошечного Мишу.
В посте Катя поблагодарила поклонников за поздравления.
"Весь мир остановился. Хочется быть сейчас со своими мальчиками. Огромное спасибо за поздравления и что вы есть у меня", — написала новоиспеченная мамочка.
Со своей стороны, фолловеры еще раз поздравили Екатерину на Виктора в комментариях.
- Вау! Поздравляю! Мишутка, добро пожаловать в этот мир
- Мои поздравления! Так рада за вас
- Примите самые искренние поздравления
- Сыночку крепкого здоровья и родителям
Напомним, для Виктора Павлика новорожденный малыш стал четвертым ребенком, а для Кати — первенцем. Пара поженилась в мае в прошлом году, а свадьбу планирует отпраздновать этой осенью.