Жена Виктора Павлика поделилась редкой фотографией своего отца, с которым давно не общается

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяховаа, показала своего родного отца.

На днях бизнесвумен показала подписчикам роскошное имение в Днепре, которое ее родители построили много лет назад. К сожалению, пожить в величественном доме семье Репяховых так и не суждено из-за финансовых трудностей.

После этой истории многие подписчики интересовались у Екатерины об отце. В сторис в Instagram блоггерша поделилась редким фото папы на фоне того же имения.

"Мой папа на фоне нашего дома. Только сейчас заношу альбомы привезшие из Днепра", — поделилась Екатерина.

Отец Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как ранее рассказывала блоггерша, они с отцом давно не общаются. Для Екатерины это болезненная тема, ведь она хотела бы наладить связь. Причиной сложных отношений стали долги отца, по которым они и потеряли дом.

По словам Репейной, после банкротства ее папа начал обвинять семью в своих проблемах. После развода с мамой блоггера он перестал поддерживать связь с детьми. Однажды отец даже подал на дочь в суд, чтобы отобрать квартиру, которую оставил ей. Впрочем, потом изменил свое решение.

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