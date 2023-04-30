Жена Виктора Павлика поделилась редкой фотографией своего отца, с которым давно не общается

У блогерши трудные отношения с папой.
Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяховаа, показала своего родного отца.
На днях бизнесвумен показала подписчикам роскошное имение в Днепре, которое ее родители построили много лет назад. К сожалению, пожить в величественном доме семье Репяховых так и не суждено из-за финансовых трудностей.
После этой истории многие подписчики интересовались у Екатерины об отце. В сторис в Instagram блоггерша поделилась редким фото папы на фоне того же имения.
"Мой папа на фоне нашего дома. Только сейчас заношу альбомы привезшие из Днепра", — поделилась Екатерина.
Как ранее рассказывала блоггерша, они с отцом давно не общаются. Для Екатерины это болезненная тема, ведь она хотела бы наладить связь. Причиной сложных отношений стали долги отца, по которым они и потеряли дом.
По словам Репейной, после банкротства ее папа начал обвинять семью в своих проблемах. После развода с мамой блоггера он перестал поддерживать связь с детьми. Однажды отец даже подал на дочь в суд, чтобы отобрать квартиру, которую оставил ей. Впрочем, потом изменил свое решение.
Читайте также:
- Победительница "Холостяка-1" Шульгина шокировала правдой, как предательницу Яну Соломко протащили на проект
- Лилия Ребрик нежно обратилась к дочери в день ее 5-летия и восхитила веселыми семейными кадрами
- Секс-скандал в Голливуде: известный режиссер заставил обнажиться актера в обмен на роль в фильме Marvel