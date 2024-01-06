Жена Виктора Павлика поехала к свекрови и восхитила кадрами сына с бабушкой

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова, вместе с их 2-летним сыном Михаилом наведались к бабушке Александре, маме артиста.

Жена знаменитости направляется к своему мужу в Яремче, где у него запланировано благотворительное мероприятие. Впрочем, по дороге она с Мишей решила заехать еще в гости к маме Виктора Павлика. Бабушка Александра была рада видеть невестку с внуком. Они уютно побеседовали.

Екатерина Репьяхова с сыном посетили маму Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова с сыном посетили маму Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова с сыном посетили маму Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также маленький Михаил получил в подарок деньги от бабушки. В свою очередь Екатерина также привезла гостинцев из Киева для свекрови.

Екатерина Репьяхова с сыном посетили маму Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

По словам блогерши, сын сначала смущался, а потом не отходил от бабушки.

Екатерина Репьяхова с сыном посетили маму Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова с сыном посетили маму Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также Репьяхова поделилась с поклонниками личной историей. По ее словам, она потеряла свою бабушку в 15 лет. И поэтому для нее так важно привозить их общего с Павликом сына к бабушке.

Екатерина Репьяхова с сыном посетили маму Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что недавно Виктор Павлик оказался под капельницами. У него диагностировали гипертонический криз. Артист по случаю зимних праздников впервые после ухудшения состояния здоровья вышел на связь со своими поклонниками.

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