Жена Виктора Павлика похвасталась их новой квартирой в Киеве и показала жилье изнутри

Супруги переехали в другой арендованный дом.
Жена украинского певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – поделилась с поклонниками, что они наконец-то изменили свое место жительства.
Долгое время супруги жили в съемной квартире на левом берегу Киева. Но, как неоднократно признавалась блогерша, дом им был тесным, а особенно после рождения сына. У Миши даже не было собственной комнаты, о чем жена артиста сожалела. Поэтому, как поделилась избранница Павлика в Instagram, они наконец переехали в другую арендованную квартиру, которая больше по размерам.
Для супругов одним из важных пунктов при выборе дома было то, чтобы там была хорошая детская комната. Екатерина Репяхова показала, какой будет спальня их 4-летнего сынишки. Правда, там пока что нет мебели, так что влюбленные еще будут обустраиваться.
"Частично покажу квартиру. Первое, о чем я мечтала и чему очень сильно рада, это тому, что у Миши будет теперь своя собственная комната. Здесь мы все обустроим. Пусть это будет до, а потом после", — поделилась блогерша.
Также Екатерина Репяхова показала гостиную и кухню. Правда, мебели там тоже немного. Тем не менее, супруги смогут организовать комфортное для них пространство.
Кстати, у Миши будет не только детская. В квартире есть достаточно места, чтобы обустроить для мальчика игровую зону, которую Екатерина Репяхова обязательно сделает.
Напомним, ранее супруга Виктора Павлика рассказывала, что у их сына задержка речи и сейчас она пытается с этим бороться. Екатерина Репяхова поделилась, как муж относится к этой проблеме и какую ошибку он делает в воспитании Михасика.
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