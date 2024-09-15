Жена Виктора Павлика похвасталась их новой квартирой в Киеве и показала жилье изнутри

Жена украинского певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – поделилась с поклонниками, что они наконец-то изменили свое место жительства.

Долгое время супруги жили в съемной квартире на левом берегу Киева. Но, как неоднократно признавалась блогерша, дом им был тесным, а особенно после рождения сына. У Миши даже не было собственной комнаты, о чем жена артиста сожалела. Поэтому, как поделилась избранница Павлика в Instagram, они наконец переехали в другую арендованную квартиру, которая больше по размерам.

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Для супругов одним из важных пунктов при выборе дома было то, чтобы там была хорошая детская комната. Екатерина Репяхова показала, какой будет спальня их 4-летнего сынишки. Правда, там пока что нет мебели, так что влюбленные еще будут обустраиваться.

Новая квартира Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Частично покажу квартиру. Первое, о чем я мечтала и чему очень сильно рада, это тому, что у Миши будет теперь своя собственная комната. Здесь мы все обустроим. Пусть это будет до, а потом после", — поделилась блогерша.

Также Екатерина Репяхова показала гостиную и кухню. Правда, мебели там тоже немного. Тем не менее, супруги смогут организовать комфортное для них пространство.

Новая квартира Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кстати, у Миши будет не только детская. В квартире есть достаточно места, чтобы обустроить для мальчика игровую зону, которую Екатерина Репяхова обязательно сделает.

Новая квартира Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, ранее супруга Виктора Павлика рассказывала, что у их сына задержка речи и сейчас она пытается с этим бороться. Екатерина Репяхова поделилась, как муж относится к этой проблеме и какую ошибку он делает в воспитании Михасика.

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