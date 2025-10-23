Жена Виктора Павлика похвасталась результатом пластической операции на лице: фото до и после

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика — блогер Екатерина Репьяхова — призналась, что наконец-то начала нравиться себе в зеркале.

В своих Instagram-сторис Екатерина поделилась, что после второй пластики подбородка впервые за долгое время почувствовала гармонию с собственной внешностью. Ранее, после первой операции, блогер была разочарована результатом — имплант не дал желаемого эффекта, и девушка даже редактировала фото, чтобы скрыть недостатки.

Но на этот раз все иначе — новый имплант подарил ей тот профиль, о котором она мечтала: "Полгода смотрела на себя и не узнавала. А сейчас мне действительно нравится мое отражение".

Сторис Екатерины Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова до и после пластики подбородка / © instagram.com/repyahovakate

К слову, это не единственное изменение внешности Репьяховой. Ранее знаменитость корректировала нос и подкалывала губы, не скрывая, что любит экспериментировать с внешностью.

Напомним, недавно редакция ТСН.ua подготовила материал о неудачных пластиках украинских звезд. Кроме Екатерины Репьяховой в подборку попали певицы Ирина Билык, Оля Цибульская, инфлюенсер Даша Квиткова и другие