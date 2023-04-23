Жена Виктора Павлика похвасталась роскошным домом в Днепре, который построили ее родители

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова на днях съездила в свой родной город Днепр.

Там знаменитость побывала на могиле своих близких, а также показала подписчикам в Instagram роскошное трехэтажное поместье, которое в свое время построили родители блогера:

"В этом доме должна была жить вся наша большая семья. Его построили мои папа и мама. Но, но… Он не наш. Кирпич отец привез из Прибалтики, а камень – из Карпат. Папа все сам придумывал, каждую комнату, окно… 1000 квадратных метров дом", — рассказала Репяхова.

Дом, который построили родители Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дом, который построили родители Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как доказательство своих слов, Екатерина показала архивное фото на фоне этого дома, где изображена совсем маленькой вместе со своим братом. Тогда жилье находилось в стадии строительства.

Екатерина Репяхова с братом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Впрочем, Репяхова не рассказала, почему в конце концов этот дом не принадлежит ее семье и из-за чего они его потеряли.

Напомним, ранее супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что взяла в кредит машину стоимостью более 1,8 миллиона гривен. Позже блогер показала свой новый элитный автомобиль.

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