Жена Виктора Павлика показала детские фото певца и рассказала, из-за чего они ссорятся: "Больная тема"

Жена певица Виктора Павлика, блоггер и его концертный директор Екатерина Репяхова, рассказала поклонникам, из-за чего между супругами возникает настоящий конфликт.

Так, в сторис в Instagram избранница артиста поделилась, что споры между ней и мужем возникают из-за сына Михаила, а именно из-за его прически. Молодая мамочка хочет, чтобы у мальчика была стильная прическа, а вот звездный отец — предлагает стричь сына почти "под ноль".

"Это очень болезненная для нас тема. Мы с мужем ссоримся на этот счет. Он считает, что Мишу надо стричь очень коротко, а я хочу ему оставить здесь волосы, чтобы красиво было. А муж против, он считает, что Миша должен ходить как какой-то болванчик. В этом плане очень тяжело", — возмутилась Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Также в сторис Екатерина добавила детские фото Павлика и показала, что он сам в детстве имел пышную темную шевелюру.

"Он в детстве значит ходил красивый, а Миша должен ходить, как обрубленный кочан чего-то", — добавила супруга певца.

Напомним, ранее Виктор Павлик продемонстрировал свои мышцы в майке.

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