Жена Виктора Павлика показала его архивное фото с густой кудрявой шевелюрой до плеч

Екатерина также вспомнила, какой была их первая встреча.

Жена украинского певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова – поделилась архивными фотографиями и воспоминаниями с возлюбленным.

Так, в своем фотоблоге Екатерина ответила на самые распространенные вопросы. В частности, подписчики поинтересовались, откуда Виктор Павлик хорошо владеет турецким языком. В ответ блогерша отметила, что он жил среди турков длительное время, и добавила его архивное фото с молодости. На изображении певец предстает с длинной густой кудрявой шевелюрой и его почти не узнать.

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кроме того, жена звезды опубликовала первое фото, сделанное с ним после одного из концертов в Николаеве в 2015 году. Так, Екатерина призналась, что это первая фотография, которая стала началом их отношений. И поделилась с подписчиками историей их знакомства.

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Любила творчество Виктора Павлика всю жизнь. Приехала к нему на концерт в Николаев. Подарила огромный букет цветов. А затем после концерта случайно встретила его в своей гостинице, в которой жил и он. Через дверь", - обьяснила бизнесвумен.

Напомним, недавно 29-летняя жена Виктора Павлика ответила на упреки, что вышла замуж только из-за денег мужа.

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