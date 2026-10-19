Жена Виктора Павлика показала его лицо с ужасным отеком и гематомой после неудачной операции

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

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Жена украинского певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репяхова — показала его лицо после неудачной операции.

У исполнителя было стоматологическое вмешательство. Однако из-за халатности медиков все закончилось серьезными проблемами, которые у Виктора Павлика развило кровотечение, которое не останавливалось. Наконец, артисту пришлось накладывать швы.

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После этого стоматологического вмешательства прошло шесть дней. Сначала лицо Виктора Павлика было с ужасным отеком и гематомой. Однако дни проходили, а вид исполнителя улучшался. Конечно, еще видны следы неудачного стоматологического вмешательства, но Екатерина Репяхова говорит, что ее муж уже красавец.

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«Шестой день после стоматологического вмешательства, и Виктор Павлик уже красавчик», — отметила блогерша.

Виктор Павлик после неудачного стоматологического вмешательства / © instagram.com/repyahovakate

Отметим, недавно Виктору Павлику устанавливали зубной имплант. Однако врачи во время стоматологической операции совершили ошибку — они проигнорировали анамнез артиста. Таким образом, медики не узнали, что Виктор Павлик пожизненно принимает препараты, которые влияют на свертываемость крови. После стоматологического вмешательства у исполнителя началось ужасное кровотечение, что певец загремел в больницу, где ему наложили швы.

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